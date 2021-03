Klāt pavasaris un daudzi jau labprāt tīksmīgi pasildās saulītē, pirms sākusies īstā sauļošanās sezona. Taču daži saules gaismu izbauda cauru gadu pat tad, ja debesis apmākušās. Cik stundas dienā saules paneļi ražo elektrību, kur likt neiztērēto enerģiju un ar ko jāskaņo to izvietošana, pieredzē dalās Jānis Kronbergs, kurš, būvējot privātmāju, uzstādījis arī saules paneļus.

“Vasarā saules paneļi ražo elektrību jau no agra rīta, no pusseptiņiem, un tad līdz pat vakaram – beidz ap astoņiem, pusdeviņiem,” stāsta Jānis. “Nemaz obligāti nav jābūt saulei, jo ultravioletie stari, kas nepieciešami elektrības ražošanai, sistēmu sasniedz arī tad, ja laiks ir apmācies. Ziemā, protams, paneļi ir “slinkāki”, taču es viennozīmīgi izvēlētos šo sistēmu arī otro un trešo reizi. Zinu, ka dienas gaišajā laikā varu droši darbināt ierīces – gaisa kondicionētāju, veļas mašīnu, trauku mašīnu utt., kam lielāko daļu nepieciešamās elektrības nodrošina saules enerģija.”

No pirmās energouzņēmuma “Enefit” speciālistu vizītes Jāņa īpašumā līdz saules enerģijas ražošanai pagāja apmēram trīs mēneši. Pati uzstādīšana aizņem vien pāris dienu, taču pirms tam jāveic rūpīgs plānošanas darbs un jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi Ekonomikas ministrijā un “Sadales tīklā”. Jānim pašam gan par to galvu lauzīt nevajadzēja – visas šīs darbības veica uzņēmuma pārstāvji.

“Man ir pavisam 30 paneļu ar vidējo ražošanas jaudu 7,2 kilovati un Fronius Symo invertors, un kopējās izmaksas bija 6000 eiro ar PVN. Ja kādu dienu redzēšu, ka jaudas par maz, paneļus var pielikt vēl klāt. Protams, cena var svārstīties: daudz kas atkarīgs no jumta slīpuma, uz kura tiek likti paneļi, kādi stiprinājumi vajadzīgi, kāda tipa paneļus montē un cik daudz; svarīgi arī, kā novietota māja. Man ir saules paneļiem ļoti piemēroti apstākļi – gan mājas novietojums, gan jumts ar nelielu 15 grādu slīpumu,” stāsta Jānis. Viņš prognozē, ka ieguldījums atmaksāsies apmēram 10 gadu laikā. Šobrīd viņš ik mēnesi patērē vidēji 700 kilovatstundas, no kurām 530 kilovatstundas saražo saule. Pērkot elektrību, tie būtu ap 100 eiro, bet Jāņa rēķinā vidēji gadā tie ir 53 eiro. Vasarā, kad vairāk saules un arī saražotās elektrības, tie ir 2–3 eiro, ziemā, kad saules paneļi elektrību ražo mazākā apmērā, var sasniegt arī 100 eiro, tomēr gada griezumā ieguvums ir vērā ņemams. Jānis izvēlējies pārdot “Enefit” pašpatēriņam neizmantoto elektrību par dienas biržas cenām, bet vakarā, kad tā biržā ir lētāka un pašam vajag vairāk elektrības, to atkal iegādāties, mēneša beigās saņemot rēķinu par atlikušo starpību. Lielākās izmaksas veido OIK, “Sadales tīkla” pakalpojums un maksa par pieslēgumu.