Latvija testē pašvaldības: viena pilsēta divās valstīs - Valka

Lai gan Valkas novads bija viens no tiem, kas atbalstīja administratīvi teritoriālo reformu un vēlējās apvienoties ar kādu no kaimiņu novadiem, reforma tai gājusi secen. Pašas Valkas vārds pēdējā laikā biežāk saistās ar lētu alkoholu, bet pilsētnieki darba un dzīves iespējas biežāk meklē otrpus robežai – Valgā. Kārtējās priekšvēlēšanu debatēs savu skatījumu par to, kā sakopot spēkus novadā un kurā virzienā tos virzīt, klāstīs trīs politisko spēku priekšstāvji.