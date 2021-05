LIAA Radošo industriju inkubatorā atbalstu saņems 46 biznesa jaunie uzņēmēji

Viņa informēja, ka no visiem 165 pieteikumiem 54 tika iesniegti inkubācijas programmai, 91 - pirmsinkubācijas programmai un 20 pieteikumi no Latvijas valsts piederīgajiem ārzemēs. Pēc atlases darbu inkubācijas programmā sāk septiņi uzņēmumi, pirmsinkubācijas programmā 20 biznesa ideju autori, savukārt no diasporas tālāk darbu turpina 19 biznesa idejas un jaunie uzņēmumi.