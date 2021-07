TOP 10 ⟩ Lietas sieviešu uzvedībā, kas tracina vīriešus

9 - JŪS MŪŽĪGI VISU KAVĒJAT, JO TU NEVARI IZTAISĪTIES. Lai vai kur jūs dotos, tev vienmēr ir lielā taisīšanās. Tad jāizvēlas tērps, tad jāsataisa mati, tad jāsakrāsojas. Un ne vienmēr tas iet tik raiti, sevišķi ar to tērpa izvēli, jo parasti ir tā, ka tad, kad visvairāk vajag, skapī nekā prātīga nav. Nav ko vilkt mugurā... Un tad viņam tiek demonstrēti dažādi komplekti, bet, lai ko viņš teiktu, tev pašai nav gana labi. Un jūs kārtējo reizi izbraucat no mājas kādas 15-20 minūtes vēlāk, nekā būtu vajadzējis...

8 - SEKSS ATKARĪGS TIKAI NO TAVA GARASTĀVOKĻA. Ja tev ir labs garastāvoklis vai viņš ir izdarījis kaut ko mīļu vai iepriecinošu, sekss ir, bet ja ne – arī seksa jums nav. Respektīvi – jums sekss ir tad, kad TU to gribi, nevis otrādi. Patiesībā – vīrieši bieži uzskata, ka sievietes seksu izmanto kā ietekmēšanas instrumentu – vai nu lai sasniegtu kaut ko, ko gribas, vai arī lai pateiktu paldies, vai vēl trakāk – pielīstu savas vīrietim...

7 - TU NEVARI NOLIKT MALĀ TELEFONU. Jā, protams, tā ir modernās pasaules neatņemama sastāvdaļa. Un tomēr – ja tu kārtējo reizi iemet acis sociālajos tīklos vai e-pastā, kad jūs restorānā gaidāt ēdienu, vai vēl trakāk – kad viņš ir sagatavojis romantisku vakaru mājās, tad pamēģini iedomāties šo situāciju apgrieztā veidā. Acu kontakts un tieša saskarsme tomēr ir pāri visam – viņš to gaida no tevis un – tu no viņa, vai ne?