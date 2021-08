Grib 1,7 miljardus eiro, var - 300 miljonus. No kuriem papildu pieprasījumiem jāatsakās nākamā gada budžetā?

Ko no priekšlikumiem griezt nost, skaidras atbildes sadzirdēt pagaidām nevar. Veselības ministrs Daniels Pavļuts (A/P) atzīst, ka ar nozari būs jārunā, no kā tieši šobrīd var atteikties, jo mehāniski nogriezt pa gabalam no visa diez vai varēs. “Ir jāsaprot, ka kaut kādā brīdi ir viens brīdis, kad griežot pa gabaliņam nost, kaut kas zaudē jēgu. Es domāju, mums būs jākoncentrējas uz tādiem pasākumiem, kas ļauj kaut ko jēgpilni īstenot. Lai kaut kādu daļu no onkoloģijas plāna mēs varētu īstenot jēgpilni, pielikt kaut kādus pakalpojumus, lai pacienti izjūt atšķirību,” saka veselības ministrs.