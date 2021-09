EY: Rīga ir 35. investīcijām pievilcīgākā pilsēta Eiropā

Viņš norādīja, ka investīciju vietas izvēle ir sarežģīts lēmums un to ietekmē vesela virkne faktoru - no cenu līmeņa pilsētā līdz politiskajai stabilitātei. "Rīgai ir virkne priekšrocību starptautiskajā sacensībā par investīcijām, piemēram, mums ir izglītoti cilvēki, labi transporta savienojumi ar pārējo Eiropu, bagātīga kultūras dzīve un mūsdienīgs, stabils politikas ietvars. Tas, kas mums nav, ir vietējā tirgus lielums, taču digitālās transformācijas ekonomikā to varam atsvērt ar tehnoloģiski zinošiem cilvēkiem un modernu infrastruktūru. Kopumā Rīgas pozīcijas investīciju piesaistē ir jāvērtē kā labas, it sevišķi Covid-19 pārmaiņu kontekstā, kas liek papildu uzsvaru uz digitālās ekonomikas attīstību," pauda Krols.