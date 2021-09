Singapūras veiksmes stāsts Covid-19 apkarošanā: aktīva vakcinācija un izsekošana

Jau no paša sākuma Singapūras galvenā stratēģija bija katra saslimšanas gadījuma rūpīga izsekošana – speciālisti centās noskaidrot visus saslimušā kontaktus un atrast infekcijas pirmavotu. 2020. gada pavasarī izdevās atrast galveno inficēšanās avotu, tomēr ar laiku gadījumu skaits, kuru izcelsme nebija zināma, sāka pieaugt. Līdz ar tiem – arī saslimšanas gadījumu skaits.

2020. gada 1. februārī Singapūra slēdza robežas Ķīnas tūristiem. Tas ir nepilnu nedēļu pēc tam, kad Ķīnas varasiestādes izsludināja karantīnu Uhaņā. Singapūra kļuva par vienu no pirmajām valstīm, kas paziņoja par saslimšanas gadījumiem ar Covid-19.

Koronavīruss Singapūrā nonāca, jo janvārī tur notika britu kompānijas “Servomex” pārdošanas konference. Līdz tam Singapūrā nebija neviena saslimšanas gadījuma, taču – kāds no 109 konferences dalībniekiem izrādījās inficēts. Vēlāk izrādījās, ka daži no konferences dalībniekiem bija ieradušies no Ķīnas provinces Hubei, kur atrodas Uhaņa, vēsta WSJ.