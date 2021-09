Jelgavas mērs: ažiotāža par atbalsta likvidēšanu daudzbērnu ģimenēm sacelta bez pamata

Sagatavotie saistošie noteikumi paredz, ka Jelgavā būs kopumā 14 brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti un trīs no tiem, tāpat kā līdz šim, bez ienākumu izvērtēšanas būs pieejami daudzbērnu ģimenēm. Tas ir pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē līdz 50 eiro mēnesī, pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē, kas no 2021.gada 1.septembra 1,62 eiro dienā, jā arī pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai - līdz 15 eiro mēnesī.

Savukārt citām iedzīvotāju grupām, salīdzinot ar spēkā esošajos noteikumos noteikto, tiek paredzēts palielināt pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai - 5.-6.klases izglītojamajam no 0,28 eiro dienā līdz 0,32 eiro dienā, vienreizējo pabalstu personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes, paredzēts palielināt par septiņiem eiro jeb no 43 līdz 50 eiro.