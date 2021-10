To nestāsta skolā. Jaunā paaudze, par to dzirdot, iepleš acis un neizpratnē purina galvu. Tikai zinot un saprotot, kā ikdienā ierastās iekārtas darbojās vēl pirms dažiem gadu desmitiem, var patiesi novērtēt tehniskā progresa sasniegumus un ērtības, ko izmantojam šodien.

Šodien mums šķiet pašsaprotami ielikt veļas mašīnā netīrās drēbes, pievienot attiecīgā nodalījumā vajadzīgo mazgāšanas līdzekli, nospiest pāris pogas un aizmirst par to līdz brīdim, kad veļu vajadzēs izkārt. Bet atliek vien domās atgriezties tikai pusgadsimtu atpakaļ, lai saprastu, cik daudz noderīga šajā laikā paveikuši sadzīves tehnikas inženieri un ražotāji, mēģinot atvieglot mūsu ikdienu.

Pirmās veļas mašīnas PSRS sāka ražot 1950. gadā – Rīgā, tāpēc vairums šo ierīču ieguva Latvijas galvaspilsētas vārdu. Tolaik iespēja izmazgāt divus kilogramus veļas pusautomātiskajā veļas mašīnā šķita gluži vai brīnums. Tagad pat pašas mazākās Beko veļas mašīnas (dziļumā no 41,5 līdz 44 cm) vienā reizē izmazgā līdz 6kg veļas. Kuplas ģimenes var izvēlēties lielākas ietilpības modeļus, kas mazgā līdz pat 10kg vienā reizē. Pagājušā gadsimta 60. gados tās būtu 5-6 mazgāšanas reizes!

Dažādi veļas mazgāšanas režīmi dažādiem apģērbu un audumu veidiem?! Pirmo padomju veļas mašīnu ražotāji par ko tādu, visticamāk, pat iedomāties nevarēja. Veļu vienkārši lika cilindrā, aplēja ar karstu ziepjūdeni un iedarbināja tā saukto “maisītājaktivātoru”. Citiem vārdiem sakot – lāpstiņas, kas grieza drēbes ziepjūdenī. Savukārt aktīvās mazgāšanas fāze ilga tikai 6-8 minūtes. Pēc tam vajadzēja pārregulēt mašīnu izgriešanas režīmā. Tad sūknis pārvietoja ziepjūdeni citā veļas mašīnas nodalījumā. To varēja izliet kanalizācijā, vai arī izmantot atkārtotai mazgāšanai. Izgriešana ilga 5-6 minūtes. Tai sekoja skalošana. Bundulī ar drēbēm lēja tīru ūdeni, tad 3-4 minūtes ļāva lāpstiņām griezties un atkal ieslēdza izgriešanu. Skaloja 2-3 reizes. Un tikai tad veļa skaitījās izmazgāta!

Pagājušajā gadsimtā veļas mazgāšanas process bija sašķelts vairākos īsos ciklos un katru no tiem vajadzēja darbināt manuāli, turklāt vēl veicot noteiktas manipulācijas: nolejot vai pievienojot ūdeni. Tātad viss process prasīja ne vienu vien stundu, kā arī pastāvīgu klātbūtni un aktīvu cilvēka dalību.

Ar mūsdienu veļas mazgājamo mašīnu Beko ir iespēja izvēlēties kādu no daudzajām mazgāšanas programmām, kas domātas dažādiem atšķirīgiem veļas tipiem. Turklāt bez ūdens un mazgāšanas līdzekļa Beko veļas mašīnā tiek izmantots arī tvaiks. Tieši ar tvaiku SteamCure tehnoloģija daudz saudzīgāk notīra traipus no audumiem. Savukārtveļas mašīnas „Rīga” laikos gluži neiedomājamā funkcija – StreamCure Hygien+ izmanto tvaiku, lai cikla beigās likvidētu no drēbēm 99,9% zināmo alergēnu.