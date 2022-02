"Rīgas siltums" vēlreiz plāno palielināt siltumenerģijas tarifu

"Rīgas siltums" pašlaik piemēro siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu 66,76 eiro apmērā par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet no 11.marta siltumenerģijas gala tarifu plānots palielināt līdz 74,08 eiro par MWh.

Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifa kāpums no 11.marta plānots par 11,1% - no 49,53 eiro par MWh līdz 55,04 eiro par MWh, bet siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa pieaugums paredzēts par 4,8% - no 15,79 eiro par MWh līdz 16,55 eiro par MWh.