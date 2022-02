VI reģistrēto skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju skaits pērn dubultojies divas reizes

"Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju pienākums bija paziņojot par savu darbību jau no 2016. gada, bet daudzi šo pakalpojumu sniedzēji to ignorēja, neraugoties uz plaši pieejamo informāciju gan klātienes pārbaudēs, gan plašsaziņas telpā un sniedzot konsultācijas jaunajiem pakalpojumu sniedzējiem," tā VI pārstāve.

Kopumā, kā pastāstīja Ermansone, VI no 2016.gada līdz 2021.gadam ir saņemti 13154 iesniegumi, paziņojot par skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu. No tiem 10721 iesniegumi bija no fiziskām personām, bet 2473 no juridiskām personām, tai skaitā arī atkātoti iesniegumi par darbības uzsākšanu jaunā adresē, sniegto pakalpojumu veidiem, darbības izbeigšanu un citām izmaiņām.