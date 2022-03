TVNET kara reportieris Jānis Vingris: ukraiņiem ir apbrīnojams cīņasspars un ticība tam, ka Ukraina uzvarēs

Atgādinām, ka Jānis Vingris ir TVNET kara reportieris, kas atgriezies no Ukrainas. Viņš ir bijis Ukrainas karstajos punktos, kā arī kopā ar bēgļiem evakuējies no kara skartās Ukrainas. Šeit var izlasīt viņa stāstus no Ukrainas. Vingris ir kara reportieris ar lielu pieredzi - bijis gan Sīrijā, gan Kalnu Karabahā, kā arī Ukraina Krimas okupācijas laikā. 2015. gadā viņš gar frontes līniju Donbasā kopā ar brīvprātīgajiem Ukrainas aizstāvjiem veidoja dokumentālo filmu par Krievijas vesto karu.