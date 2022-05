EK ierosina noteikumus par ierobežojošos pasākumus pārkāpušo oligarhu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju

Priekšlikumam ir pievienots paziņojums ar pielikumu, kurā EK arī izklāsta to, kāda varētu būt nākotnē pieņemama direktīva par kriminālsodiem. Iespējamie noziedzīgie nodarījumi varētu būt šādi: iesaistīšanās rīcībā vai darbībās, kuru mērķis ir tieši vai netieši apiet ierobežojošos pasākumus, tostarp slēpjot līdzekļus, tādu līdzekļu neiesaldēšana, kuri ir sankciju sarakstā iekļautas personas/vienības īpašumā, turējumā vai kontrolē, vai iesaistīšanās tirdzniecībā ar precēm, uz kurām attiecas tirdzniecības aizliegumi, piemēram, šādu preču imports vai eksports.

EK nāk klajā ar priekšlikumu direktīvai par līdzekļu atgūšanu un konfiskāciju. Galvenais mērķis ir gādāt par to, ka noziedzīgas darbības "neatmaksājas", kas panākams, atņemot noziedzniekiem viņu nelikumīgi iegūto peļņu un ierobežojot viņu spējas izdarīt turpmākus noziegumus. Ierosinātie noteikumi attieksies arī uz ierobežojošu pasākumu pārkāpšanu, nodrošinot ierobežojošo pasākumu pārkāpumu rezultātā iegūto līdzekļu efektīvu meklēšanu, iesaldēšanu, pārvaldību un konfiskāciju.

Ar priekšlikumu tiek modernizēti ES noteikumi par līdzekļu atgūšanu, cita starpā paplašinot līdzekļu atguves dienestu pilnvaras, lai varētu ātri izsekot un identificēt to personu un organizāciju līdzekļus, kurām piemēro ES ierobežojošos pasākumus. Šīs pilnvaras attieksies arī uz noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, tostarp steidzamā kārtā iesaldējot īpašumu gadījumos, kad pastāv risks, ka līdzekļi varētu pazust.

Plānots arī izveidot visās ES dalībvalstīs līdzekļu pārvaldības birojus, kuru uzdevums būtu nodrošināt to, ka iesaldētais īpašums nezaudē savu vērtību, kas panākams, atļaujot pārdot iesaldētos līdzekļus, kuru vērība ātri samazinās vai kuru uzturēšana ir dārga.

ES ir ieviesusi virkni ierobežojošu pasākumu pret personām un uzņēmumiem no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī nozaru pasākumus, no kuriem daži tika ieviesti jau 2014.gadā. ES ierobežojošo pasākumu īstenošana pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai apliecina to, cik sarežģīti ir identificēt līdzekļus, kas pieder oligarhiem, kuri tos slēpj dažādās jurisdikcijās, izmantojot kompleksas juridiskas un finanšu struktūras. Ierobežojošo pasākumu nekonsekventa izpilde mazina ES spēju paust vienotu nostāju.