No Rīgas dzīvokļa uz simtgadīgu Sēlijas viensētu: Ozoliņu ģimenes stāsts

No idejas, sēžot dzīvokļa dīvānā, līdz viensētas iegādei Ozoliņiem pagāja aptuveni gads. Viņi atklāj, ka lielā lēmuma pieņemšanas procesā piedzīvojuši plašu sajūtu gammu: "Drosme mijās ar mērķtiecību un bailēm par nākotni. Jo īpaši sākumā, kad gandrīz uz katra soļa sapratām, ka būs nepieciešams nenormāls darbs, mūs sāka mākt šaubas par pieņemtā lēmuma pareizību. Spēja noticēt saviem spēkiem, nebaidīties no izaicinājumiem un nebaidīties riskēt, ir vainagojusies ar to, ka šobrīd dzīvojam savā pleķītī.