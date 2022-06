Pētnieciskie žurnālisti Igaunijā apšauba "Bolt" nodokļu nomaksas praksi kurjera pakalpojumu biznesā

Igaunijas likumi paredz, ka kompānijai vai institūcijai, maksājot personai par pakalpojumi, ir jāietur ienākuma nodoklis un jāsamaksā sociālais nodoklis. "Bolt" maksā kurjeriem par ēdienu piegādi no restorāniem uz pasūtītāju mājām, tomēr nodokļus par šo darbu nemaksā, vēsta "Postimees", norādot, ka kompānija ēdiena piegādes biznesam ir izveidojusi sarežģītu un apšaubāmu shēmu, praktiski izveidojot beznodokļu zonu.

Kurjers savā kontā naudu par piegādes maksu saņem no "Bolt Operations" konta. Lai gan nauda izplūst caur "Bolt" kontu, to var uzskatīt par vienas personas - klienta - maksājumu citai personai - kurjeram. Šajā gadījumā pēc likuma nodokļu nomaksa būtu jāveic kurjeram, tomēr realitātē lielākā daļa kurjeru to nedara, turklāt daudzi kurjeri ir ārvalstnieki, kuri var arī nepārzināt savus pienākumus šajā jomā.