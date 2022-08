Malkas nav. Čeka nav. Vai es varu saņemt 60 eiro pabalstu?

Vienlaikus ministrija nevar atbildēt, kā tas varētu tikt īstenots praksē. No vienas puses, plāns paredz iedzīvotājiem, kuriem nav saglabāts pirkuma čeks par iegādāto malku, kompensēt izmaksas 60 eiro apmērā. No otras puses, šķiet, ka tas uzliek papildu slogu pašvaldībām, jo, kā norāda VARAM, iedzīvotājiem pēc pabalsta būs jāvēršas atbilstošajā vietvarā. "Kas savukārt pārbaudīs pieteikuma pamatotību un izvērtēs to," uzsver VARAM.