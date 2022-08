T/c “Origo” durvis ver vienīgais “House of British Brands” veikals Latvijā

“Kopš t/c “Origo” rekonstrukcijas apmeklētājiem pieejamas plašas iespējas iegādāties modes preces, izmantot dažādus servisus un ieturēt maltītes restorānos un to terasēs. Veikala “House of British Brands” atvēršana tirdzniecības centrā “Origo” ļaus klientiem iepazīt un novērtēt britu modes zīmolus, neizbraucot no pilsētas centra un iepērkoties ilgtspējīgi veidotā un modernā tirdzniecības centrā, kas ir atzinīgi novērtēts gan starptautiskā, gan lokālā mērogā. “Origo” centrālā lokācija Rīgā starp nozīmīgākajiem transportu mezgliem, ļauj tirdzniecības centram organiski kļūt par ērtu satikšanās vietu, kalpojot kā pieturas punktam gan tālākās, gan tuvākās gaitās. Tieši šī iemesla dēļ “Origo” baudāma mierīga, lakoniska, bet mājīga vide, kurā viegli orientēties un patīkami pavadīt laiku. Jau šajā rudenī t/c Origo nomnieku klāstu papildinās vēl jauni un apmeklētāju pieprasīti veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas, ” norāda multifunkcionālā centra “Origo” komercdirektore Evija Majevska .

Atverot jauno veikalu “Origo” telpās, esam pāršķīruši jaunu lappusi “House of British Brands” zīmola attīstības vēsturē. Augstu vērtējam “Origo” jauno veidolu, kas pēc rekonstrukcijas ir kļuvis par vienu no mūsdienīgākajiem iepirkšanās centriem Rīgā. Esam pārliecināti, ka mūsu sadarbības sinerģija dos būtisku ieguldījumu gan “House of British Brands”, gan “Origo” turpmākajā izaugsmē. Kā atklāšanas dāvanu visiem apmeklētājiem piešķirsim 25% atlaidi ikvienam pirkumam “House of British Brands” jaunajā veikalā līdz pat septembra sākumam,” teic “House of British Brands” pārstāvis Armands Vīksne.