"Latvenergo": Uzņēmuma rezervētais gāzes apjoms ir pietiekams šai sezonai

Bidere norādīja, ka, mērķtiecīgi iegādājoties dabasgāzi un nodrošinot tās rezerves, "Latvenergo" spēj nodrošināt pašvaldību un uzņēmēju, kuri to izmanto apkurei un ražošanas procesos, vajadzības. Uzņēmuma tirdzniecībai rezervētais apjoms ir pietiekams šīs sezonas patēriņam un tas ir pieejams brīvajā tirgū, sniedzot iespēju droši pārlaist ziemu, uzsvērts uzņēmuma paziņojumā.

"Latvenergo" juridiskie klienti nepilna mēneša laikā ir iegādājušies ievērojamu daļu no koncernā tirdzniecībai paredzētā dabasgāzes apjoma. Augustā, kad "Latvenergo" atsāka piedāvājumu izteikšanu klientiem, ir noslēgti 34 darījumi.

Pēc Bideres paustā, septembrī klientu skaits turpina augt, slēdzot līgumus ar dažāda patēriņa klientiem, kuru vidū ir gan ražošanas uzņēmumi, gan pašvaldības, attiecīgi nodrošinot ar to gan uzņēmējdarbības procesus, gan arī siltumapgādi iedzīvotājiem. Pārdošanas dinamika liecina, ka kopējais pārdošanai rezervētais apjoms var tikt arī palielināts.

AS "Latvenergo" pārdošanas direktors Uldis Mucinieks atzīmē, - lai arī ģeopolitiskā situācija ir ietekmējusi gāzes tirgu - gan resursu pieejamību, gan to cenu, kas nozīmē vēlāku piedāvājumu izteikšanu no augusta vidus, interese par iegādi ir noturīga.