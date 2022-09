Latvijā septiņos mēnešos palielinājies meža nozares produkcijas eksports

Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2022.gada septiņos mēnešos eksportēti 2,236 miljardu eiro apmērā, kas ir par 29,4% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, un veidoja 88,1% (pirms gada - 87%) no kopējā koksnes produktu eksporta.

No koksnes un tās izstrādājumiem zāģmateriālu eksporta vērtība veidoja 783,112 miljonus eiro, kas ir par 20,1% vairāk nekā 2021.gada attiecīgajā periodā, kurināmā koksne veidoja 275,491 miljonu eiro, kas ir kritums par 7,5%, kokskaidu plātņu eksporta vērtība pieaugusi par 11,8%, sasniedzot 211,265 miljonus eiro, bet saplākšņa eksporta vērtība augusi par 33,3%, sasniedzot 189,281 miljonu eiro.

Apkopotie dati arī liecina, ka šogad septiņos mēnešos koka mēbeļu eksporta vērtība augusi par 2,1% salīdzinājumā ar 2021.gada attiecīgo periodu un bija 120,958 miljoni eiro jeb 4,8% (pirms gada - 6%) no kopējā koksnes produktu eksporta, bet papīra, kartona un to izstrādājumu eksports bija 99,219 miljonu eiro apmērā, kas ir par 26,1% vairāk nekā pirms gada, un veidoja 3,9% (4%) no kopējā koksnes produktu eksporta daudzuma.