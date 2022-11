Kafija: kādi ir populārākie mīti par šo dzērienu?

Mīts #1: kafija satur daudz kilokaloriju

Mīts #2: kafijas dzeršana pēcpusdienā var radīt bezmiegu

Lai gan kofeīns ir stimulants, pēcpusdienā izdzertā kafijas tasē esošā kofeīna deva tiek pārstrādāta visai zibenīgi – aptuveni 75% no tās tiek izvadīta lielākoties 4-7 stundu laikā. Līdz ar to, ja pēdējo kafijas tasi baudīsi trijos pēcpusdienā, līdz gulētiešanai kofeīns jau būs teju pilnībā izzudis.

Mīts #3: maltu kafiju jāaplej ar verdošu ūdeni

Ja maltu kafiju aplej ar ūdeni, kura temperatūra ir augstāka par 95 grādiem pēc Celsija, tas no kafijas ekstrahēs daļu no rūgtajām eļļām vai pat to sadedzinās neraugoties uz to, cik labas kafijas pupiņas esi iegādājies. Arī pārlieku karstas kafijas dzeršana nespēs nodrošināt pilnvērtīgu baudījumu, tāpēc pagatavo un izbaudi to nesteidzoties.