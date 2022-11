Radžojamas un ar radzēm: vai zini, kā šīs ziemas riepas atšķiras?

Ņem vērā: ziemas riepas ar radzēm un radžojamas riepas ir divas dažādas preces!

Atpazīt jaunas ziemas riepas ar radzēm ir vienkārši – to virsmā iestrādātas daudzas metāla radzes, kas labi saskatāmas arī ar neapbruņotu aci. Taču, riepas pērkot internetā, pilnībā paļauties uz internetveikalā redzamo attēlu nevajadzētu , jo pieejamas ir gan ziemas riepas ar radzēm , gan radžojamas riepas.

Radžotām riepām – savi likumi

To, kad jāliek ziemas riepas, teju katrs autovadītājs zina no galvas. Tās ir obligātas no 1. decembra līdz 1. martam ikvienam automobilim un autobusam, kura pilna masa nav lielāka par 3500 kilogramiem, bet teorētiski ziemas riepas var izmantot 365 dienas gadā.