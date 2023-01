3 tipiskas veselības problēmas, ar kurām var saskarties suns ziemas periodā

Viena no biežāk sastopamajām infekcijas slimībām ir “audzētavu klepus” jeb infekciozais traheobronhīts. Viens no raksturīgākajiem simptomiem ir sauss, lēkmjveidīgs klepus, reizēm ar vemšanu. Dažkārt vienīgais saslimšanas simptoms ir iesnas, izdalījumi no deguna.