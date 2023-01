Biedrība "Zaļā brīvība": Skultes LNG terminālis Latvijai nav vajadzīgs

Lai netiktu apdraudēta valsts energodrošība, biedrība aicina valdību izstrādāt plānu, kā atteikties no dabasgāzes lietošanas pakāpeniski. Šajā pārejas periodā "Zaļā brīvība" iesaka Latvijas dabasgāzes nodrošinājumu plānot reģionālā līmenī, ciešā sadarbībā ar Lietuvu un Somiju - it īpaši ņemot vērā janvāra sākumā medijos izskanējušo informāciju par Klaipēdas LNG termināļa paplašināšanos. Biedrība uzsver - ja Skultes LNG termināļa attīstība turpināsies, tas vienalga nevarēs sniegt savu ieguldījumu ne šajā un ne nākamajā ziemā, kas ir viskritiskākās no enerģētiskās drošības viedokļa - jo tiks nodots ekspluatācijā tikai 2024.gada rudenī.