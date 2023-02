Hestio biroju serviss

Neskatoties uz to, ka faktiskajos skaitļos kancelejas preces var veidot ievērojamas summas, tās nekad nesasniegs to izdevumu līmeni, kas ir attiecināmi uz tiešiem ražošanas vai uzņēmējdarbības izdevumiem. Piemēram, kokapstrādes uzņēmumam noteikti vienas no lielākajām izdevumu pozīcijām ir izejmateriāli un personāls. Apģērbu veikalam tās var būt gan pašas telpu izmaksas, gan pārdodamais apģērbs. Tomēr, ja jūs dodaties uz veikalu iegādāties kancelejas preces, jūs tērējat ievērojamu laiku no savas darba dienas. Papildus rodas izdevumi ceļam. Ir vērts atzīmēt, ka specializētajos interneta veikalos ir daudz patīkamākas cenas un tās pieejamas ar piegādi.