Jaunie elektrovilcieni relatīvi drīz sāks pasažieru pārvadājumus

“Jau šīs vasaras beigās sāksies jauna ēra pasažieru pārvadājumos, jo savus pirmajos reisos dosies pirmie jaunie elektrovilcieni. Tikšanās laikā ar Škoda Vagonka un Pasažieru vilciens vadību ne tikai izrunājām detaļas par gaidāmo vilcienu darbības uzsākšanu, bet dzīvē apskatījām, cik ērti un laikmetam atbilstoši šie vilcieni ir. Uzsvēru, ka pats personīgi uzraudzīšu to, lai nenotiktu nekādas atkāpes no vilcienu ieviešanas laika. Mūsu cilvēki to jau sen ir pelnījuši. Prieks, ka beidzot braucieni ar vilcienu būs pieejami un ērti arī senioriem, vecākiem ar bērnu ratiņiem, kā arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem,” norādīja J. Vitenbergs.