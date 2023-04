Brīvprātīgi piespiedu kārtā - Krievijas uzņēmumiem dots pusgads 300 miljardu iemaksai budžetā

Pēc aģentūras avotu teiktā, varas iestādes no lielajiem uzņēmumiem sagaida 5% no summas, par kuru peļņa 2021.-2022. gadā pārsniedza 2018.–2019. gadā nopelnīto. Turklāt, ja nodoklis netiks samaksāts tuvāko sešu mēnešu laikā, likme pieaugs līdz 10%.

Izdevums "Moscow Times" skaidro, ka formāli likums par tā saukto virspeļņas nodokli stāsies spēkā 2024.gada 1.janvārī, taču, neskatoties uz to, varas iestādes plāno mudināt uzņēmumus samaksāt nodevu pirms termiņa, kas turklāt sākotnēji tika deklarēta kā brīvprātīga, bet beigās tomēr noteikta kā obligāta.

Kopumā Finanšu ministrija no uzņēmumiem, kuru tīrā peļņa pirms nodokļu nomaksas 2021.-2022.gadā pārsniedz 1 miljardu rubļu (11,2 miljonus eiro), sagaida 300 miljardus rubļu (~3,351 miljardus eiro).

Saskaņā ar janvāra-marta rezultātiem Krievijas budžets zaudējis 45% no naftas un gāzes ieņēmumiem, 3,5% no nodevām no tautsaimniecības pakalpojumu sektora, vienlaikus iegūstot deficītu 2,4 triljonu rubļu (26,8 miljardu eiro) apmērā, kamēr kopēji izdevumi bijuši 8 triljonu rubļu (89,4 miljardu eiro) apmērā.