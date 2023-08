Ļoti slikta ideja: kādēļ nelikt zem spilvena telefonu, kas lādējas

Liela daļa cilvēku, ejot gulēt, uzliek lādēties telefonu un novieto to netālu no sevis, lai vajadzības gadījumā to var ērti aizsniegt. Tajā pašā laikā daudzi cilvēki telefonu tur zem spilvena (pat ja telefons lādējas). Tomēr gulēt tik tuvu ierīcei nav tā labākā ideja, it īpaši, kad tā lādējas.