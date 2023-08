Par iespējamu krāpniecību pret "Sadales tīklu" un SPRK vēršas prokuratūrā

Lazda piebilst, ka pēc krāpniecības izskatās arī "Sadales tīkla” aicinājums lietotājiem samazināt savas līgumos paredzētās formālās jaudas. Lietotājiem no savas puses līgumos samazinot it kā paredzētās jaudas, no "Sadales tīkla" puses nekādas darbības varēs nesekot, jo "Sadales tīkls" faktiski šādu jaudu pieejamību lietotājiem tāpat nemaz nenodrošināja. "Konkrētajā gadījumā, minēto 24 lietotāja izvēle mazināt līgumos paredzēto pieslēguma jaudu neietekmēs un noteikti nemazinās "Sadales tīkla" izmaksas par 125 A pieslēguma jaudas tehnisku uzturēšanu."