Rakstniece Dace Rukšāne atklāj jaunas garšas ar fresh.club mobilo lietotni

Rakstniece Dace Rukšāne – arī viena no pirmajām fresh.club klientēm

Pagatavots no augstākās kvalitātes izejvielām, izmantojot gana daudz dārzeņu un augļu, bet atturoties no liela piesātināto taukvielu daudzuma, sāls, cukura un rūpnieciski ražotiem pusfabrikātiem, – tāds ir Latvijā pirmā food tech jaunuzņēmuma fresh.club gatavotais ēdiens: gards, veselīgs, personalizēts katram klientam un piegādāts tieši līdz klienta durvīm. Starp nu jau vairāk nekā diviem simtiem recepšu, kuras radījusi fresh.club uztura speciāliste Anna Paula Auziņa un kas katru nedēļu tiek papildinātas ar 10–15 jaunām receptēm, savas iecienītākās atradusi arī viena no uzņēmuma pirmajām klientēm – rakstniece Dace Rukšāne.