Jauno fresh.club ēdienu vērtē izlases hokejists Uvis Balinskis

Fresh.club uztura speciāliste norāda, ka atkarībā no dzīvesveida vienam klientam pusdienās vajadzētu 900 kaloriju, citam būtu vēlamas 500, bet kalorijas, bez šaubām, nav vienīgais, kas definē, vai uzturs ir veselīgs. Viņa piebilst – liela nozīme ir arī ēdiena pagatavošanas tehnoloģijai un praksei, izmantojot tikai augstākās kvalitātes izejvielas, gana daudz dārzeņu un augļu, kā arī atturoties no liela piesātināto taukvielu daudzuma, sāls, cukura un rūpnieciski ražotu pusfabrikātu izmantošanas. Tomēr vien retais zina, cik kaloriju un uzturvielu viņam vajadzētu uzņemt katrā ēdienreizē atkarībā no fiziskajiem dotumiem, dzīvesveida, paradumiem, mērķiem utt. Tāpēc daudzi fresh.club pastāvīgie klienti ir jauni profesionāļi, kuri dzīvē ir pietiekami aizņemti ar citām lietām, nevis kaloriju skaitīšanu un gatavošanu. Starp viņiem ir arī Latvijas bronzas hokeja izlases aizsargs Uvis Balinskis.

“Viens no iemesliem, kāpēc izvēlējos fresh.club, ir tas, ka profesionālam sportistam pēc smagiem treniņiem un spēlēm ir ļoti svarīgs un vajadzīgs labs uzturs. Fresh.club piedāvā kvalitatīvu un veselīgu ēdienu, kas man palīdz uzpildīt ķermeni ar pašu svarīgāko, lai justos labi. Ikdienā ar fresh.club arī ietaupu daudz laika, jo nav jādodas uz veikalu un jādomā, ko ēdīšu, – viss jau ir sagatavots un piegādāts iepriekšējā dienā, ēdiens ir ļoti garšīgs, daudzveidīgs un, pats galvenais, – veselīgs,”

pieredzē dalās Uvis Balinskis.

Fresh.club virtuve un kurjeri strādā septiņas dienas nedēļā, lai nodrošinātu klientiem vienmēr svaigas, veselīgas un garšīgas maltītes.

Ko par fresh.club ēdienu saka rakstniece Dace Rukšāne?

Fresh.club ēdienkarti izstrādā uztura speciālisti sadarbībā ar pārtikas tehnologu un pavāriem, katru dienu radot jaunas receptes, lai nodrošinātu klientiem plašu izvēli, jaunas veselīgu ēdienu idejas un garšīgus pārsteigumus. Viena no fresh.club pirmajām klientēm ir rakstniece Dace Rukšāne. Viņa atzīst – fresh.club ne tikai atvieglo dzīvi, bet arī ļauj izbaudīt garšu daudzveidību.

“Ikdienā nav tik vienkārši domāt par sabalansētām maltītēm un skaitīt kalorijas. Bet tagad varu nelauzīt galvu par ēdiena gatavošanu, jo šajās maltītēs veselīgi produkti sakombinēti tā, ka ir arī garšīgi. Pašai gatavojot veselīgu ēdienu mājās, tas ne vienmēr izdodas. Mani patīkami pārsteidz arī garšu daudzveidība,” stāsta Dace Rukšāne.

Viņai fresh.club jau ir savs iecienītākais ēdiens – veselīgas, bet bezgalīgi gardas pankūciņas. Lielas cerības uz jauno ēdienu viņa saista ar ziemu, kad dzīvesveids kļūst mazkustīgāks un sezonas specifika nozīmē mazāku svaigu dārzeņu un augļu pieejamību.

Katru nedēļu fresh.club tiek izstrādātas, pārbaudītas un ieviestas gatavošanā 10–15 veselīgas receptes. “Jaunas receptes radīšana var būt izaicinošs uzdevums, jo jāņem vērā virkne dažādu noteikumu – lai ēdiens būtu sabalansēts, lai maltīte ir pietiekami apjomīga un un uzturvielām bagāta, lai tiktu iekļauti nepieciešamie ogļhidrāti, olbaltumvielas, tauki, šķiedrvielas būtu nepieciešamajā daudzumā, lai ēdiens būtu funkcionāls, ērti piegādājams un lietojams,” stāsta fresh.club uztura speciāliste Anna Paula Auziņa.

Par fresh.club

“Liela daļa cilvēku attīstītajās valstīs labprāt ikdienā ēstu svaigu un veselīgu uzturu ar pareizu kaloriju daudzumu un uzturvielu balansu, bet nodrošināt sev tādu dzīvesveidu līdz šim varēja atļauties atsevišķas slavenības ar personīgo treneri, pavāru un uztura speciālistu. Pateicoties IT tehnoloģijām un automatizācijai, fresh.club visu paveic klienta vietā un katru dienu, arī brīvdienās, gatavo un piegādā svaigas, veselīgas maltītes. Ēdiens ir personalizēts katram klientam, nodrošinot nepieciešamās uzturvielas un kaloriju daudzumu atkarībā no mērķiem, ko klients vēlas sasniegt. Esam pirmais un vienīgais šāda pakalpojuma sniedzējs premium segmentā Latvijā,” stāsta fresh.club idejas iniciators un līdzdibinātājs Kristofs Blaus.

Fresh.club vadītājs un līdzdibinātājs Danieļs Marheļs stāsta: “Mūsu galaprodukts ir svaigs, veselīgs un garšīgs ēdiens, bet ceļš pie tā ir balstīts tehnoloģijās. Plānojam apkalpot vairākus simtus tūkstošu klientu nākamo piecu gadu laikā. Attiecīgi būvējam uzņēmuma operācijas un sistēmu, lai tās atbalstītu efektīvu ģeogrāfisko paplašināšanos un mērogošanu. Ekspertu loma šajā procesā ir radošums un zināšanas, pārējo paveic programmatūra. Klients reģistrējas mūsu mobilajā lietotnē un norāda informāciju par savu svaru, dzīvesveidu, vēlamajiem mērķiem. Tālāk mūsu algoritms katram klientam individuāli aprēķina nepieciešamo kaloriju daudzumu un pielāgo katru recepti un produktu apjomu, lai varētu pagatavot tieši tik daudz un tieši tādu ēdienu, kāds klientam ir vispiemērotākais. Pavāri gatavo pēc stingri noteiktas tehnoloģijas un seko norādēm virtuves vadīšanas sistēmā, lai ēdiens būtu tieši tik veselīgs un garšīgs, kā to iecerējis uztura speciālists.”

Uzņēmuma dibinātāji un aizsācēji ir veselības tehnoloģiju jaunuzņēmuma Nutrameg līdzdibinātājs Kristofs Blaus un ilggadējais Printify Produktu izstrādes daļas vadītājs Daniels Marheļs kopā ar pārtikas tehnologu Raivi Driksnu un uztura speciālisti, treneri Annu Paulu Auziņu. Ēdienu gatavo kvalificētu pavāru komanda, un pavisam šobrīd fresh.club komandā ir vairāk nekā 20 dažāda profila speciālistu – progammētāji, uztura speciālisti, pārtikas tehnologi, pavāri u. c. Jaunais uzņēmums pagatavojis un piegadājis jau vairāk nekā 10 tūkstošu veselīgu maltīšu saviem klientiem Rīgā un Piņķos. Tuvākajā laikā plānots apkalpot klientus arī Jūrmalā.

