Valdība atbalsta Sadales tīkla jaudas fiksētās maksas kompensēšanu 60% apmērā

KEM norāda, ka 330 153 mājsaimniecībām Latvijā, kurām ir vienas fāzes (F) un 16 ampēru (A) pieslēgums, fiksētās komponentes tarifs bez PVN būtu 6,08 eiro, bet ar maksas samazinājumu summa bez PVN būs 2,43 eiro. Tāpat arī 1F un 20A pieslēgumam, ko izmanto 326 460 mājsaimniecību, fiksētās komponentes maksa bez PVN samazināsies no 7,6 līdz 3,04 eiro. Tāpat, piemēram, 3F un 20A pieslēgumam, ko izmanto 113 000 mājsaimniecību Latvijā, fiksētās komponentes maksa bez PVN samazināsies no 18,4 līdz 7,36 eiro.

Vienlaikus KEM norāda, lai pagūtu atbalstu par septembri piemērot jau oktobrī izrakstītajos rēķinos, likumprojekts tiek virzīts steidzamības kārtā, un to ir plānots pieņemt Saeimā līdz šā gada septembra beigām.

Vienlaikus ministrijā atzīmē, ka samazinājumu nav plānots piemērot pārrēķiniem, kas tiek veikti sistēmas lietotāju pārkāpumu gadījumos. Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora negūtie sistēmas pakalpojuma maksas ieņēmumi ar PVN tiks kompensēti pilnā apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.

Jau ziņots, ka no oktobra līdz gada beigām mājsaimniecībām kompensēs 60% no ST tarifā noteiktās fiksētās maksas par jaudu jeb tā dēvētā jaudas abonementa. Savukārt līdz pirmajam 1.novembrim no atbildīgajām ministrijām jānāk ar risinājumu, kā nākamgad risināt ST tarifu kāpumu fiziskajām personām.