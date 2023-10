Kompaktais flagmanis – Sony Xperia 5 V

Pērkot šo telefonu jāpatur prātā vēl viena nianse. Tas tiek komplektēts tikai ar 128 GB iebūvēto atmiņu, no kuras 34 GB jau aizņem rūpnīcā ieinstalētā programmatūra.

Daudzas no oriģinālajām lietotnēm ir tik labas, ka tās noteikti negribēsies izdzēst. To vidū ir Video Pro un Cinema Pro kameru lietotnes, Video veidotājs, Music Pro un Creators’ App. Līdz ar to paša izveidotajam vai lejupielādētajam saturam paliek vien 94 GB, kas pie mūsdienu fotogrāfiju un video materiālu izmēriem nav nekas daudz. Tādēļ bez microSD kartes iegādes būs grūti iztikt.