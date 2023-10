"Luminor" brīdina iedzīvotājus par jaunu telefonkrāpnieku metodi

Pēdējā mēneša laikā tiek īstenots jauns krāpšanas veids, kur iedzīvotāji saņem telefona zvanus it kā bankas vai policijas vārdā, kuru laikā cilvēki tiek informēti, ka viņu bankas kontā notiek aizdomīgas darbības, kuras it kā tiek veiktas ar negodīga bankas darbinieka palīdzību. Lai gan šādus zvanus iedzīvotāji ir saņēmuši jau iepriekš, šobrīd noziedznieki ir uzsākuši jaunu krāpšanas shēmu, telefona zvana laikā informējot iedzīvotājus par nepieciešamību iesaistīties bankas darbinieka atmaskošanā un uzstājīgi pieprasot naudas līdzekļu izņemšanu no bankas konta un to nodošanu skaidrā naudā viltus bankas darbiniekam vai policistam “drošai uzglabāšanai”.