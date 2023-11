Pētījums: Alkohola lietošana dažādām nozarēm rada simtos miljonu eiro mērāmus zaudējumus

VM norāda, ka valsts budžetam un ekonomikai ar alkohola lietošanu saistītās tiešās un netiešās izmaksas aplēstas 439,9 līdz 602,2 miljonu eiro apmērā jeb 1,3 līdz 1,8% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Tajā skaitā veselības aprūpei 56,6 miljonu eiro apmērā jeb 2,7% no visiem izdevumiem veselības nozarei, papildus ietekmējot labā veselībā un dzīves kvalitātē nodzīvoto gadu skaitu gan pašam alkohola lietotājam, gan viņa tuviniekiem.

Alkohola lietošanas dēļ veselības nozarei, tiesībsargājošajām iestādēm un sociālajai palīdzībai 2021.gadā tika radītas 149,7 miljonu eiro lielas izmaksas, kas veidoja 0,45% no IKP. Veselības nozarei tie bijuši 56,6 miljoni eiro, tiesībsargājošai jomai - 47,7 miljoni eiro jeb 6,5% no vispārējās valdības sektora izdevumiem, kas novirzīti sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai. Savukārt sociālajai palīdzībai - 44,8 miljoni eiro jeb 0,97% no valsts un pašvaldību izdevumiem sociālo dienestu, sociālo aprūpes centru, bāriņtiesu, bērnu specializētās aprūpes iestāžu un ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.