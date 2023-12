ŅEM VĒRĀ ⟩ Visi dāvanu sūtījumi no valstīm ārpus Eiropas Savienības ir jādeklarē

Ja nekomerciālais sūtījums – dāvana sastāv no divām un vairāk precēm un šo preču kopējā vērtība pārsniedz 150 eiro, tad atbrīvojumu no muitas nodokļa var piemērot vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 45 eiro, ar nosacījumu, ka preces vērtība nav dalāma. Savukārt PVN šajā gadījumā ir maksājams no visas preču vērtības un aprēķinātā muitas nodokļa.

Piemēram, ja sūtījumā ir zābaki 130 eiro, cepure 25 eiro un šalle 20 eiro vērtībā (kopējā sūtījuma vērtība ir 175 eiro), atbrīvojumu no muitas nodokļa var piemērot cepurei un šallei, muitas nodoklis maksājams no zābaku vērtības, bet PVN maksājams no aprēķinātā muitas nodokļa un sūtījuma vērtības (175 eiro) kopsummas.

Ja sūtījumā ir jaka 50 eiro, cepure 20 eiro un šalle 20 eiro vērtībā (kopējā sūtījuma vērtība ir 90 eiro), atbrīvojums no muitas nodokļa piemērojams visām sūtījumā esošajām precēm, bet PVN maksājams no 90 eiro, tātad no visas sūtījuma vērtības.