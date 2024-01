Noskaidrota populārākā vieta privātmājas būvniecībai Latvijā 2023. gadā

2023. gadā ir samazinājies vidējais laiks, kurā tiek noslēgts būvniecības process. No kredīta pirmās daļas izmaksas brīža iedzīvotāji arvien biežāk noslēdz būvniecību ātrāk nekā 2 gadu laikā. Tikmēr rūpnieciski ražotu privātmāju gadījumā klienti nereti tos var noslēgt un apdzīvot jau pēc mazāk kā 1 gada.

Citadele ir vienīgā Baltijas valstu banka, kuras galvenā mītne atrodas Latvijā, kas nodrošina proporcionāli lielāku ieguldījumu Latvijas ekonomikā. 2023. gada 9 mēnešos Citadele 70 % no pamatdarbības ieņēmumiem guva no darbības Latvijā un uz 30. septembri 74 % no pamatdarbībā nodarbinātajiem darbiniekiem bija nodarbināti Latvijā. Sociālās apdrošināšanas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksa Latvijas valsts budžetā 2023. gada deviņos mēnešos sasniedza gandrīz sniedza 13 miljonus eiro.