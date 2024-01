Valūtu rezerves Krievijas bankās sasniegušas zemāko līmeni pēdējo 13 gadu laikā

Saskaņā ar Krievijas Centrālās bankas statistiku 2023. gada beigās ārvalstu valūtu rezerves Krievijas banku klientu kontos samazinājās par 30,9 miljardiem ASV dolāru jeb 16%. No 1. janvāra bankās klientiem valūtā bija 170,4 mljrd. dolāru - mazākais apjoms kopš 2010. gada novembra.

Ārvalstu valūtas apjoms juridisko personu kontos gada laikā samazinājās par 16,1 mljrd. dolāru, bet iedzīvotāju ārvalstu valūtas kontos - par 8,1 mljrd. dolāru. Saskaņā ar Centrālās bankas datiem bankas divu kara gadu laikā no klientu ārvalstu valūtas kontiem zaudējušas 107,7 mljrd. dolāru - gandrīz 40% no summas, kas bija to rīcībā Krievijas pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.