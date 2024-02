Samsung kā pirmie laiduši klajā AI viedtālruni

Situācijā, kad interesi ir piesaistījis kaut kas vēl neredzēts, piemēram, neparasta arhitektūras detaļa, nezināms zieds vai kāds filmā redzams, bet neatpazīstams auto, vairs nav jāmokās neziņā. Šādā vai līdzīgā situācijā talkā nāks AI viedtālruņa unikālās spējas meklēt informāciju internetā. Galaxy S24 ir pirmais viedtālrunis, kurā iestrādāta intuitīvā Circle to Search ar Google funkcija. Ar šo funkciju iespējams atrast pat to, ko nevar aprakstīt. Vienkārši apvelkot jebkuru objektu, kas redzams tālruņa ekrānā, var iegūt Google meklēšanas rezultātus. Kombinējot tos ar citiem atslēgas vārdiem, izcili viegli iespējams atrast precīzi to, kas nepieciešams, piemēram, kur atrast un iegādāties meklēto objektu.