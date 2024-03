Noskaties ⟩ "Latvijas dzelzceļš" vēl arvien iegādājas pakalpojumus no uzņēmumiem, kas saistīti ar Putina režīmu

"Riski vai varianti par to, ka informācija vienlaicīgi par mūsu sabiedroto vai mūsu pašu spēku pārvietošanos tagad ikdienā vai arī krīzē eskalējoties vai pieaugot būtu pieejami tik viegli pretiniekam, tas nav pieļaujams."

Satiksmes ministrs Kaspars Briškens (Progresīvie) komentē: "Izraut vienā dienā LDz ārā no šīs ekosistēmas droši vien ir izaicinājums, bet jebkurā gadījumā kara apstākļos nav pieļaujama situācija, kad šāda veida informācijas pieejamību par mūsu kritisko infrastruktūru mūsu faktiski ienaidniekam dod iespēju iegūt šādu kritisku informāciju."

LDz mums par šiem iepirkumiem no Krievijas atbildēt izvēlējās tikai rakstveidā.

Šīs sistēmas uzņēmums izmantojot pēdējos 20 30 gadus, un tik ātri no tām pāriet uz jaunām neesot iespējams. Tieši tā pat kā 2020. gadā arī šobrīd LDz piesauc kopā ar Igauniju uzsāktu projektu, lai kaitīgās iekārtas pamazām nomainītu. Tā ietvaros iepriekš jau līdz šī gada beigām tika solīts projektu pabeigt. Bet tagad atklājas, ka radušās problēmas. Kas nozīmē Satiksmes ministra solījumu pēc iespējas ātrāk aizstāt šaubīgās sistēmas īstenot var neizdoties.

"Latvijas dzelzceļš" rakstiskā atbilde

Ņemot vērā ievērojamos finanšu līdzekļus - pēc pēdējiem aprēķiniem aptuveni 8 milj. EUR, kas nepieciešami, lai veiktu IT sistēmu nomaiņu, darbu otro kārtu bija plānots uzsākt 2024. gadā, izmantojot valsts un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) Militārās mobilitātes līdzekļus. Tomēr, neskatoties uz to, ka LDz jau vairākus gadus iesniedz attiecīgus pieteikumus, kā arī ir saņēmis apliecinājumus no valsts institūcijām par nepieciešamo līdzekļu iespējamo piešķiršanu, pagaidām finansējums šo sistēmu nomaiņai nav piešķirts.