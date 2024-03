Iespējams, ka svarīgākais faktors Kijivas īstenotajiem dronu uzbrukumiem ir tas, ka Kremlis varētu pārvirzīt vērtīgās pretgaisa aizsardzības sistēmas no frontes līnijas un izvietot tās naftas infrastruktūras tuvumā.

“Forbes” norāda, ka izmisīgi cenšoties pastiprināt savu pretgaisa aizsardzību, Maskava nesen no 2024. līdz 2026. gadam atlikusi divu zenītraķešu kompleksu eksportu Indijai. Pēc Lielbritānijas izlūkdienesta datiem, Kremlī tiek izstrādāti plāni izvietot pretgaisa aizsardzības sistēmu “Pancir” enerģētisko objektu tuvumā.

Līdz ar to Kremlis var nonākt neizbēgamas un sāpīgas izvēles priekšā – aizsargāt naftas pārstrādes rūpnīcas vai aizsargāt frontē esošos spēkus. Izdarīt gan to, gan to, visticamāk, nebūs iespējams, norāda “Forbes”.