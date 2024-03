"airBaltic" apņēmusies atjaunot gaisa satiksmi ar Ukrainu, tiklīdz beigsies karš

Tikšanās laikā Gauss apstiprināja "airBaltic" gatavību atsākt lidojumus uz un no Kijivas, Ļvivas un pakāpeniski arī uz un no Odesas, kā arī atkārtoti iekļaut šos galamērķus "airBaltic" aktīvo maršrutu tīklā, tiklīdz būs beidzies karš un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) paziņos, ka ir atkal droši veikt lidojumus uz un no Ukrainas.