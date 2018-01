Latvijas jaunieši krāj ceļojumam vai pirmajai iemaksai par mājokli

Viņa informēja, ka atbilstoši aptaujas datiem Latvijā

vairāk nekā puse jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem veido uzkrājumus, vidēji mēnesī novirzot tiem līdz 50 eiro. Turklāt apmēram 60% krājēju veido uzkrājumus kādam konkrētam mērķim, piemēram, ceļojumiem, lielākiem pirkumiem vai pirmajai iemaksai par mājokli.

Aptaujas rezultāti arī liecina, ka 80% no tiem, kas veido uzkrājumus, strādā vai apvieno darbu ar studijām – jo lielāki ir jauniešu ienākumi, jo lielāku summu viņi novirza uzkrājumiem. Tostarp līdz 20 eiro mēnesī uzkrājumiem novirza 32% krājēju, vēl 27% ik mēnesi uzkrāj no 20 līdz 50 eiro, summu no 50 līdz 100 eiro uzkrājumiem novirza 22% jauniešu, bet 19% krājēju var atļauties ik mēnesi novirzīt uzkrājumiem vairāk nekā 100 eiro.

Vienlaikus, salīdzinot ar 2016.gada aptaujas rezultātiem, krājēju īpatsvars jauniešu vidu Latvijā samazinājies - no 66% līdz 54%. Turklāt Latvijā uzkrājumus veido mazāka jauniešu daļa nekā kaimiņvalstīs - Lietuvā daļu no ienākumiem regulāri uzkrāj 72% jauniešu, bet Igaunijā - 75% jauniešu.

Tomēr visās Baltijas valstīs lielākā daļa krājēju veido uzkrājumus kādām konkrētam mērķim - ceturtdaļa krājēju Latvijā veido uzkrājumus ceļojumiem, lielākiem pirkumiem vai pirmajai iemaksai par mājokli, piektdaļa krāj mašīnai vai citam transportlīdzeklim, bet katrs sestais – mācībām. Turklāt jaunieši atklājuši, ka viņi uzkrāj naudu neparedzētiem izdevumiem, kāzām vai bērniem, savam biznesam, kā arī vecumdienām. Lietuvā un Igaunijā tendences ir līdzīgas – populārākie krāšanas mērķi ir ceļojums, savs mājoklis, lielākie pirkumi un auto.

«Ieradumam veidot uzkrājumus jāizveidojas bērnībā, un šeit būtiska loma ir vecāku piemēram. Esmu gandarīts, ka vairāk nekā puse jauniešu plāno savus izdevumus un veido uzkrājumus,» sacīja skaidro «SEB bankas» valdes loceklis Arnis Škapars.

Aptauja veikta internetā 2017.gada augustā, un tajā piedalījās 1195 jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

Pēc aktīvu apmēra «SEB banka» septembra beigās bija otra lielākā banka Latvijā.