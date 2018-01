Nopērc dzīvokli - satiec ASV prezidenta dēlu: Trampa impērija balansē uz ētikas robežas

Jaunās «Trump Tower» dzīvojamās ēkas atradīsies Gurgaonā, dažu kilometru attālumā no Ņūdeli. Vairākiem pircējiem būs iespēja doties uz Ņujorku un tur satikt ASV prezidenta vecāko dēlu, piektdien paziņoja uzņēmums.

«Viņi varēs satikt organizētāju, uzzināt par to, kāds būs dizains un kāda ir projekta vīzija,» raidorganizācijai CNN sacīja «M3M India» direktors Pankadžs Bansals. Sīkāku informāciju viņš neatklāja.

Indija ir «Trump Organization» grupas lielākais nekustamo īpašumu tirgus pēc Ziemeļamerikas. Kad Tramps stājās ASV prezidenta amatā, biznesa impērijas vadību pārņēma viņa dēli Donalds Tramps jaunākais un Ēriks Tramps.

Taču eksperti atkārtoti izteikuši kritiku, ka Tramps nedara pietiekami, lai pēc stāšanās ASV prezidenta amatā distancētos no savām biznesa interesēm. Ar solījumu, ka «Trump Organization» neslēgs jaunus līgumus, kamēr Tramps būs amatā, neesot pietiekami, lai izvairītos no interešu konflikta.

«Trampa administrācija un «Trump Organization» nonāk arvien tuvāk un tuvāk tam, lai pārklātos,» sacīja Vašingtonā bāzētā juridiskā uzrauga CREW komunikāciju direktors Džordans Libovics. «Kā nošķirt prezidentu Trampu no biznesa, no kura viņš atsakās distancēties un kura ieņēmumi tik lielā mērā atkarīgi no viņa vārda licencēšanas?»

CREW brīdina, ka «prezidents Tramps ne tikai turpina gūt peļņu no biznesa, vienlaikus esot prezidenta amatā; daudzos gadījumos viņš gūst peļņu tieši no tā, ka ir prezidents».

«Mēs būtu pārsteigti, ja kāds no Trampu biznesa partneriem nemēģinātu ietekmēt prezidentu,» uzsver Libovics.

«Trump Organization» apstiprināja, ka līdzīgas tikšanās esot plānots veikts arī ar pircējiem, kas iegādāsies dzīvokļus jaunajos «Trump Tower» kompleksos Deli un Kolkatā.

Gurgaonas kompleksā būs divas ēkas, kurās atradīsies 250 luksusa klases dzīvokļi. Tā būvniecība sāksies tuvākajās nedēļās. Kompleksu plānots pabeigt 2023.gadā.

«Trump Organization» nav iesaistīta būvniecības procesā, bet izsniedz licenci izmantot Trampa vārdu vietējiem būvniekiem.

Trampa zīmols Indijā ir pieprasīts. Kolkatas «Trump Tower» dzīvokļu pircējus sāka meklēt 2017.gada oktobrī, un līdz šim jau pārdoti 65% no pieejamajiem dzīvokļiem.

Pagājušonedēļ sākās Gurgaonas «Trump Tower» dzīvokļu tirdzniecība. Pirmajā dienā pircēji bija atrasti jau 20 dzīvokļiem, kuru vērtība ir gandrīz 24 miljoni ASV dolāru, norāda «M3M India». Uzņēmums prognozē, ka visus dzīvokļus izdosies pārdot tuvāko sešu mēnešu laikā par spīti tam, ka ar Trampa vārdu licencētie īpašumi tiek pārdoti vidēji par 30% dārgāk.