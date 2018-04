Tikmēr fondu tirgū: biržu indeksi lielākoties kāpj, naftas cenas pieaug

Divi no trim ASV biržu indeksiem, kā arī Eiropas biržu indeksi trešdien pieauga, investoriem pieklusinot bažas par globālo tirdzniecību un saspīlējumu Sīrijas jautājumā.

Visstraujāk pieauga Londonas biržas indekss, ko veicināja britu mārciņas vērtības samazināšanās pret ASV dolāru pēc tam, kad inflācija Lielbritānijā saruka līdz zemākajam līmenim viena gada laikā, savukārt naftas cenas pieauga līdz jaunam trīs gadu maksimumam. Citur Eiropā un ASV biržu indeksi maz mainījās.

«Lielbritānijas akcijas uzlēca augšā, pateicoties vājākai britu mārciņai, bet Eiropas investoru iztēli reāli nekas nepiesaistīja,» sacīja LCG pētījumu vadītājs Džaspers Laulers.

Gada inflācija Lielbritānijā negaidīti palēninājās no 2,7% februārī līdz 2,5% martā, tādējādi reģistrēts zemākais līmenis kopš pērnā gada marta. Tas pamudināja tirgu izteikt pieņēmumus, ka var nebūt iemesla Anglijas Bankai drīz paaugstināt procentlikmes.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kāpa, britu mārciņas vērtība pret dolāru kritās, bet dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piegādēm maijā trešdien pieauga par 1,95 ASV dolāriem līdz 68,47 dolāriem par barelu. «Brent» markas jēlnaftas cena piegādēm jūnijā Londonas biržā kāpa par 1,90 dolāriem līdz 73,48 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss «Dow Jones Industrial Average» trešdien kritās par 0,2% līdz 24 748,97 punktiem, indekss «Standard & Poor's 500» palielinājās par 0,1% līdz 2708,64 punktiem, bet indekss «Nasdaq Composite» kāpa par 0,2% līdz 7295,24 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 1,3% līdz 7317,34 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par mazāk nekā 0,1% līdz 12590,83 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,5% līdz 5380,17 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,2370 līdz 1,2379 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,4288 līdz 1,4205 dolāriem par mārciņu, bet dolāra kurss attiecībā pret jenu palielinājās no 107,00 līdz 107,23 jenām par dolāru.