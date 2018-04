Kučinskis: sapnis par tiltu starp Austrumiem un Rietumiem ir izsapņots

Atklājot pasākumu, Kučinskis norādīja, ka, lai gūtu panākumus svarīga ir uzņēmēju ticība sev, savam darbam.

«Latvijai jau šodien ir ne viens vien ražotājs, kas gūst panākumus gan vietējā tirgū, gan arī ārvalstīs. Uzņēmumam ir jāspēj tiekties uz panākumiem, savu darbību izvēršot ārējos tirgos. Es augsti novērtēju uzņēmumus, kuri savu darbību sākuši mājas, dzīvokļa virtuvē, bet tagad ir atvēruši savas ražotnes ne tikai Latvijā, bet, piemēram, arī Igaunijā,» pauda premjers.

Pasākuma ietvaros tika diskutēts par situāciju Latvijas tautsaimniecībā, un tās iespējām perspektīvā. Kučinskis uzsvēra, ka pašreiz Latvijas ekonomikā notiekošie procesi liek pārvērtēt savu darbību, lai spētu attīstīties gan uzņēmumi, lai attīstītos dažādi reģioni un valsts kopumā.

«Šobrīd ir izsapņots sapnis par tiltu starp Austrumiem un Rietumiem, ir izsapņots sapnis par Latvijas Šveici un tamlīdzīgi, tāpēc jāliek uzsvars uz savu izglītību, saviem uzņēmējiem, jāražo augsta līmeņa produkcija, ko var veiksmīgi pārdot,» uzsvēra Kučinskis.

Diskusijas ietvaros tika atzīts, ka pēdējo divu gadu laikā ir paveikts daudz, lai reformētu nodokļu sistēmu, samazinātu ēnu ekonomikas īpatsvaru, kā arī kā vienu no nākotnes prioritātēm Ministru prezidents norādīja nepieciešamību sasaistīt zinātnieku darbu ar uzņēmējdarbību.

«Jābūt tā, ka uzņēmēji dod pasūtījumus zinātniekiem, nevis tā, kā ir bijis līdz šim, kad zinātnieki kaut ko izgudro un tad meklē, kas šo izgudrojumu varētu ieviest dzīvē,» pauda Ministru prezidents. Tika arī norādīts, ka, lai attīstītos uzņēmējdarbība Latvijas reģionos, valsts jau tuvākajā laikā atbalstīs īres dzīvokļu namu būvniecību.

Uzņēmēju dienas Zemgalē rīko Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju. Pasākumā piedalās vairāk nekā 180 uzņēmumi no Zemgales, visas Latvijas, kā arī no kaimiņvalstīm. Ar sava novada ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem piedalās Zemgales novadu pašvaldības, iepazīstinot ar iespējām, ko sniedz novadi to iedzīvotājiem un viesiem, rodamas idejas par tepat Latvijā esošām tūrisma un apskates vietām, novadiem raksturīgo mājražotāju produkciju, kā arī informē par novados strādājošiem lieliem un veiksmīgiem uzņēmumiem.