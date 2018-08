Būs lielāks atbalsts uzņēmumiem ar nodarbinātajiem no 50 gadu vecuma

Lai šo atbalstu saņemtu, vispirms tiks veikts darba devēju (darba vides un gados vecāku nodarbināto darbspēju) izvērtējums. Līdz šim šāds atbalsts bija paredzēts tikai tiem darba devējiem, kas darbojās kādā no piecām prioritārajiem saimnieciskās darbības veidiem, kuros ir lielākais gados vecāko nodarbināto īpatsvars. Tāpat arī vismaz 30% no nodarbinātajiem bija jābūt vecumā virs 50 gadiem un jāatbilst tādiem papildu kritērijiem, piemēram, veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam, cilvēks nodarbināts mazkvalificētos darbos u.tml. Tagad šie papildu kritēriji vairs nav noteicošie un izvērtējumam var pieteikties vairāk darba devēju, tajā skaitā plašākā lokā no privātā sektora.