Biržu indeksi pieaug pēc ASV un Meksikas vienošanās

ASV un Meksikas sarunas par 1994.gadā noslēgtā NAFTA pārskatīšanu vilkās nedēļām ilgi, kamēr Kanāda nogaidīja to rezultātu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1623 līdz 1,1680 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,2847 līdz 1,2895 dolāriem par mārciņu, bet dolāra vērtība attiecībā pret jenu samazinājās no 111,21 līdz 111,07 jenām par dolāru.