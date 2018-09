Aptauja: 42% iedzīvotāju darbā kaitina savstarpējās intrigas un divkosība

Aptaujas dati liecina, ka starp tiem, kuri aptaujā atzinuši, ka visgrūtāk sadzīvot tieši ar darba kolēģu divkosību un intrigām, lielākoties ir cilvēki, kuri strādā apkalpošanas, pārdošanas un ražošanas sfērās. Tajā pašā laikā to atzinusi liela daļa cilvēku, kuri strādā vadošos amatos - gan valsts pārvaldē, gan privātajā sfērā. Lai gan vairums respondentu, kuri izvēlējušies šo variantu, bija sievietes, bet vīrieši īpaši neatpaliek. Arī viņiem kolēģu paradums šķiet vistraucējošākais ikdienā un savstarpējās attiecībās.

Aptaujas dati atklāj, ka 11% no aptaujas dalībniekiem uzskata, ka viskaitinošākais darba kolēģos ir savstarpējā aprunāšana un tenkošana vienam par otru. Vairāk nekā 50% no respondentiem, kas izvēlējušies šo atbildi, ir sievietes, kas lielākoties pārstāv administrēšanas un ēdināšanas sfēras.

Tostarp 8% no atbilžu sniedzējiem atzinuši, ka vienlīdz kaitinoši ir darba kolēģu tieksme melot, kā arī sūdzēšanās un gaušanās par dzīvi un savām individuālajām problēmām darbā. Mazāk nekā desmitā daļa jeb 5% norādījuši, ka visgrūtāk sadzīvot ar kolēģu nekārtību gan darba vietā, gan koplietošanas telpās. Savukārt 3% no respondentiem atzīmējuši, ka kaitinošākais ir tas, ka kolēģi kavē darbu, savukārt 2% to, ka kolēģi nāk uz darbu slimi un tādējādi var aplipināt pārējos.