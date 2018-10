Duša vai vanna: kā atrast kompromisa variantu?

Jaunas ģimenes arī dod priekšroku vannai, jo tajā ļoti patīk plunčāties bērniem, bet dušā labprātāk iet seniori, kuriem iekāpšana un izkāpšana no vannas var sagādāt grūtības. Tiem, kuri nevar vannas istabai atvēlēt daudz vietas, vienkārši nav citas izejas, tāpēc viņi ir spiesti izvēlēties dušu.

Un, kaut gan dušas sistēma nav nedz viedtālrunis, nedz automobilis, tehnoloģiju entuziasti un dizaina cienītāji vannas istabā vēlas ne tikai komfortabli nomazgāties, bet arī atpūsties pēc dienas darbiem un uztraukumiem. Tātad, par ko tieši Smart Control saņem tādus vētrainus aplausus? Šī ir zemapmetuma tipa dušas sistēma. Svarīgi tam pievērst uzmanību, jo, arī izvēloties dušas sistēmu, būtība slēpjas detaļās. Zemapmetuma dušas sistēmas vizuāli mazāk noslogo vannas istabas telpu, ietaupa dažus centimetrus, bet to attīrīšana no netīrumiem un kaļķiem ir daudz vienkāršāka. Mīnusi? Remonts un naudas izdevumi, kad saplīst caurules vai sāk pilēt ūdens.

“ Jauninājumi santehnikas jomā vannas istabu daž u gadu desmitu laikā ir izmainījuši līdz nepazīš anai. Pat duš as sist ē mas vannas istabu var p ārvērst par īstu ērtī bas, komforta un atp ū tas o ā zi. ”

Tomēr šķiet, ka Grohe santehnikas izgatavotāji ir gaidījuši šo jautājumu un ir gatavi garantēt, ka šādas problēmas pastāv tikai teorētiski, bet, lai tiešām nerastos nekādas šaubas, Smart Control ir iemontēta speciāla blīvēšanas sistēma, kas papildus aizsargā pret ūdens noteci vai vēl sliktāk – noplūdi. Vai uzticēties vāciešu garantijām un Made in Germany godavārdam – katram nāksies lemt pašam. Ja tomēr tas nav pietiekami pārliecinoši vai nav nekādas vēlmes no jauna remontēt pirms mēneša ierīkoto vannas istabu, kompānija no oktobra piedāvās arī uz sienas stiprināmo Smart Control versiju ar vairāku pozīciju stacionāro dušas galvu, ērtu rokas dušu un termostatisko, funkcionālo plauktiņa formas jaucējkrānu.