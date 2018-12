Nākamgad gaidāms kravu apgrozījuma kritums ostās un dzelzceļa pārvadājumos

Ministrijā norādīja, ka nākotnē raugoties, protams, riski zaudēt naftas produktu vai ogļu kravas saglabājas. Tie atkarīgi no kopējās ģeopolitiskās situācijas un Latvijas spējām šajos apstākļos rast vispiemērotākos risinājumus. "Satiksmes ministrija pastāvīgi sadarbojas ar nozari dažādos formātos un turpinās to darīt arī turpmāk. Visas Latvijas ostas dod nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā un veido vienotu loģistikas sistēmu. Satiksmes ministrija sniedz maksimālu atbalstu arī no savas puses gan atvieglojot nozares darbību uz vietas Latvijā, gan palīdzot starptautiskā vidē. Satiksmes ministrija ir pateicīga visiem uzņēmējiem, kas izprot situāciju, spēj piedāvāt jaunus pakalpojumus un rod ar vien jaunas kravas. Kopīgi strādājot labi rezultāti neizpaliks," teica Kancēna.

BATL pārstāv Ventspils brīvostā strādājošus uzņēmumus - AS "Ventbunkers", AS "Ventspils tirdzniecības osta", AS "Kālija parks", AS "Latvijas naftas sranzīts", SIA "Noord Natie Ventspils Terminals", AS "PKL flote", SIA "Ostas flote", SIA "Mineral-Trans-Serviss", AS "Baltic Coal Terminal", SIA "Seastar" un AS "Baltijas ekspresis".